Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası

Papa Franciscus İçin St. Antuan Kilisesi'nde Lokma Dağıtıldı

Papa Franciscus İçin St. Antuan Kilisesi'nde Lokma Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde, 21 Nisan'da vefat eden Papa Franciscus'un anısına lokma dağıtıldı. Yerli ve yabancı turistler, rahipler tarafından ikram edilen lokmaları aldı.

İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde vefat eden Papa Franciscus için lokma dağıtıldı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 88 yaşındaki Katolik Kilisesi'nin 266. lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Papa Franciscus için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti. Papa Franciscus'un ölümünün ardından İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde anısına lokma dağıtıldı. Kiliseye gelen yerli ve yabancı turistler, rahipler tarafından ikram edilen lokmaları alarak yedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.