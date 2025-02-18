Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Vatikan, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan, solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gemelli Hastanesi'nde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyor.

HER İKİ AKCİĞERİNDE DE ZATÜRRE BAŞLANGICI TESPİT EDİLDİ

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in her iki akciğerinde de zatürre başlangıcı olduğu bildirilerek, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başlanan tedavinin bu gelişme ile daha karmaşık hale geldiği ifade edildi.

"TEDAVİYE YANIT VERİYOR"

Açıklamada, " Papa'nın laboratuar testleri, göğüs röntgeni ve klinik durumu karmaşık bir tablo sunmaya devam ediyor. Papanın bugün öğleden sonra çekilen göğüs tomografisi daha ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürre başlangıcını göstermiştir. Bununla birlikte Papanın morali yüksek ve tedaviye yanıt veriyor" denildi.

"İYİLEŞENE KADAR HASTANEDE KALACAK"

Adı açıklanmayan bir yetkili, Papa Francis'in solunum cihazına bağlanmadığını ve kendi başına nefes aldığını söyledi. Papanın tüm halka açık etkinlikleri pazar gününe kadar iptal edilirken, Papa'nın iyileşene kadar hastanede kalacağı aktarıldı. Papa'nın bakteriyel mi yoksa viral bir enfeksiyondan mı muzdarip olduğu belirtilmedi.

Vatikan, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
img

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.