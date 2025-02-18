Vatikan, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gemelli Hastanesi'nde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyor.

HER İKİ AKCİĞERİNDE DE ZATÜRRE BAŞLANGICI TESPİT EDİLDİ

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in her iki akciğerinde de zatürre başlangıcı olduğu bildirilerek, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başlanan tedavinin bu gelişme ile daha karmaşık hale geldiği ifade edildi.

"TEDAVİYE YANIT VERİYOR"

Açıklamada, " Papa'nın laboratuar testleri, göğüs röntgeni ve klinik durumu karmaşık bir tablo sunmaya devam ediyor. Papanın bugün öğleden sonra çekilen göğüs tomografisi daha ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürre başlangıcını göstermiştir. Bununla birlikte Papanın morali yüksek ve tedaviye yanıt veriyor" denildi.

"İYİLEŞENE KADAR HASTANEDE KALACAK"

Adı açıklanmayan bir yetkili, Papa Francis'in solunum cihazına bağlanmadığını ve kendi başına nefes aldığını söyledi. Papanın tüm halka açık etkinlikleri pazar gününe kadar iptal edilirken, Papa'nın iyileşene kadar hastanede kalacağı aktarıldı. Papa'nın bakteriyel mi yoksa viral bir enfeksiyondan mı muzdarip olduğu belirtilmedi.