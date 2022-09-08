Papa Francis: "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum" Yerel Haberler Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla yayınladığı taziye mesajında, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum" dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla yayınladığı taziye mesajında, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum" dedi. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderleri taziye mesajları yayınlamaya başladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, II. Elizabeth'in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ettiği açıklamasında, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum. Majestelerine, Kraliyet Ailesi üyelerine, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu'na en içten taziyelerimi sunarım" ifadelerini kullandı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Papa Francis England Yerel Güncel Haberler

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