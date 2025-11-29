Haberler

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye'deki ilk resmi ziyaretinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Müezzin Musa Aşgın Tunca, Papa'ya cami hakkında bilgi vererek, caminin etkileyici yapısını anlattı. Papa'nın Sultanahmet Camii'ndeki ziyareti, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'nun camiye gerçekleştirdiği ziyareti anlattı. Tarihi camiye ilişkin Papa 14. Leo'ya bilgi veren Tunca, "Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Mihraptan bahsettim. Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum" dedi.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, cumartesi gününkü ziyaretleri kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Papa'nın ziyareti nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis helikopterinin de havadan kontrol ettiği bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Papa'yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Sultanahmet Cami imamı Fatih Kaya, müezzin Musa Aşgın Tunca ve diğer yetkililer karşıladı. Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'ya camiyi anlattı. Papa 14. Leo'nun, Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca'yı büyük bir dikkatle dinlediği ve camiyi de hayranlıkla incelediği görüldü. Papa, yarım saatlik ziyaretin ardından camiden ayrıldı. Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'nun tarihi ziyaretini anlattı.

"Etkilendiğini düşünüyorum"

Papa 14. Leo'nun camiden etkilendiğini düşündüğünü söyleyen Tunca, "Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa 14. Leo, ilk bu camiye gelmiş. Papa olmadan önce bazı camileri gördüğünü söyledi. Ama Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Biz de bundan onur duyduk. Biz elimizden geleni yaptık. Mihraptan bahsettim. Biliyorsunuz. Mihrap Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
