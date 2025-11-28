Papa 14. Leo'nun İstanbul Temasları Başladı

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'nde ayine katıldı.

Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Papa 14. Leo, geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçirdi. Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları kapsamındaki ilk durağı Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali oldu. Papa'nın gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kapıda çiçeklerle karşılanan ve onu takip edenlere el sallayan Papa, ardından içeriye girdi. Din adamlarıyla buluşan Papa 14. Leo, buradaki ayine katıldı. Katedralde bulunanlara seslenen Papa, dualara da eşlik etti. Buradaki programını tamamlayan Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret için katedralden ayrıldı. - İSTANBUL