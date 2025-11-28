Papa 14. Leo İznik'e Hareket Etti
Papa 14. Leo'u taşıyan helikopter Atatürk Havalimanından havalanarak İznik'e hareket etti. Papa, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılacak. Etkinliklerin ardından Papa 14. Leo akşam saatlerinde tekrar İstanbul'a dönecek. - İSTANBUL
