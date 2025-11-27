Haberler

Papa 14. Leo Ankara'dan ayrıldı

Güncelleme:
Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında Ankara'ya gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo başkentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, ilk durağı olan Ankara'dan ayrıldı.

Esenboğa Havalimanı'nda Papa 14. Leo'yu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet uğurladı. Papa 14. Leo, "AZ 4001" sefer numaralı "A320neo" tipi özel uçak ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti. - ANKARA

