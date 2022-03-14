ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Pandeminin kahramanlarına enerji takviyesi... Şehzadeler Belediyesi 3 bin sağlık çalışanına kuru üzüm ikram edecek

MANİSA Şehzadeler Belediyesi, ilçede görev yapan pandemi döneminin kahramanı olan 3 bin sağlık çalışanına güç ve enerji vermesi amacıyla yarım kiloluk üzüm ikram edecek. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık çalışanları ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hem projeyi başlattı hem de sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak, pandemi döneminde sergiledikleri üstün gayret nedeniyle şükranlarını iletti.

Manisa'nın meşhur çekirdeksiz sultani kuru üzümünün tüketiminde bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen Şehzadeler Belediyesi, kısa süre önce başlattığı üzüm dağıtım projesine sağlık çalışanlarını da dahil etti. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık çalışanları ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hem onların bayramını kutladı hem de 3 bin sağlık çalışanına kuru üzüm ikram edecekleri projeyi başlattı. Törende Şehzadeler Kaymamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Sağlık Müdür Vekili Erol Karaca, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Müjde İlgün, Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Cengiz Cengisiz, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.

"Sağlık çalışanları olarak yorulduk, ama yılmadık"

Törende sağlık çalışanları adına konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Erol Karaca Tıp Bayramı'nda hatırlanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Sayın Belediye Başkanımıza bu nazik davranışları için çok teşekkür ediyorum. Biz iki yıl süren pandemi döneminin son kısımlarındayız. Sağlık çalışanları olarak yorulduk, ama hiçbir zaman yılmadık. Pandemi ve 3. Dünya Savaşı söylemleri altında, sıkıntılar içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sorunlarımız yok mu? Tabi ki var. Bunları haklı konumda ve meşru zeminlerde kalarak çözmek için gayret sarf ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına Sayın Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum."

"Pandeminin kahramanları söylemi hak edilmiş bir iltifattır"

Daha sonra sağlık çalışanlarına hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sağlık hizmetlerinin bir parçası olmak kutsal bir görev. İnsanların en zor zamanlarında, en acı çektikleri bir dönemde onların acılarını dindirmek, onların şifa bulması için çaba ve gayret sarf etmek kutsiyet gerektiren bir görev. Bu noktada sağlık çalışanlarımız birçok fedakarlıkla bu görevi yapıyor. Pandemi döneminde gördük. İnsanların annelerine, babalarına, çocuklarına sarılmaktan uzak durdukları bir dönemde halkımızın sağlığı için tüm sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden çalışmaya devam etiler. Hayatlarını riske attılar. Birçok sağlık çalışanımızı kaybettik. Şehit oldular. Onlara da rahmet diliyorum. Pandemi döneminin kahramanları söylemi öylesine söylenmiş bir söz değil, hak edilmiş bir iltifattır. Bu şehrin bir evladı, hizmetkarı olarak tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Projemizle iki hedef gözetiyoruz"

Hem 14 Mart Tıp Bayramını kutladıklarını hem de hayırlı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çelik, "Geçtiğimiz günlerde ilçemiz sınırlarında yer alan bütün okullarımızdaki 30 bin öğretmen ve öğrencilerimize yarım kiloluk Manisa'da üretilen çekirdeksiz sultani kuru üzüm hediyesinin startını vermiştik. Kuru üzümün saymakla bitmeyecek faydası var ki sağlık çalışanlarımız bunları bilir. Kuru üzümün yüzde 90'ının Manisa'da üretilmesine rağmen yeterince iç piyasada tüketilmiyor. Biz bu projemizle iki hedef gözetiyoruz. Birincisi; sağlık, güç, enerji veren bir ürünü ikram ederek sevgimizi, iltifatımızı, şükranımızı ifade etmek. Bu noktada 3 bin sağlık çalışanımıza da ikram edeceğiz. İkinci hedefimiz; iç piyasada yeterince tüketilmeyen üzümün daha çok tüketilmesine katkıda bulunmak. Bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. O yüzden de yarım kiloluk paketler tercih ettik ki evlere girsin, aile fertleri bunu tüketsin ve hemen bitmesin. Bittiğinde de 'biz bunu daha fazla tüketmeliyiz' denilerek yenisinin alınması teşvik edilsin." şeklinde konuştu.

Projeye Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden başladıklarını kaydeden Başkan Çelik, üzüm dağıtımlarının Şehir Hastanesi, Sağlık Kampüsü, Sağlık Evleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Acil Sağlık Hizmetleri, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, ve ilçedeki özel hastane ile devam edeceğini ifade etti.

"Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum"

Başkan Çelik'in ardından sağlık çalışanlarına hitap eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "İnsanlarımızın sağlığa ulaşmasında fedakarca gayret gösteren sağlık ordumuzun muvaffak olmasını niyaz ediyorum. Pandemi döneminde tüm kurum ve kuruluşlarımızla mücadele etsek de mücadelenin lokomotifi sağlık çalışanlarımız oldu. Elini ateşe sokmaktan çekinmeyen fedakar kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rahmete gidenleri de rahmetle anıyorum. Belediye Başkanımıza da bu anlamlı projeleri için teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarına üzüm paketlerini dağıttı.