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Pamukkale İlçe Müftülüğü din hizmetlerinde Türkiye genelinde ilçeler arasında 1. oldu

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Pamukkale İlçe Müftülüğü din hizmetlerinde Türkiye genelinde ilçeler arasında 1. oldu
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Pamukkale İlçe Müftülüğü, din hizmetleri faaliyetlerinde Türkiye genelindeki tüm ilçeler arasında 1. sıraya yükseldi. Müftü Muhammet Çörekçi, başarının birlik, beraberlik, gayret ve özveriyle çalışan büyük bir ekibin eseri olduğunu belirterek din görevlilerine teşekkür etti.

Pamukkale İlçe Müftülüğü, din hizmetleri alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye genelindeki ilçeler arasında ilk sırada yer aldı. Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, elde edilen başarı dolayısıyla görev yapan din görevlilerine teşekkür etti.

Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, bir yılı aşkın süredir "Biz birbirimizin rakibi değil, ekibiyiz." anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çörekçi, Pamukkale İlçe Müftülüğünün din hizmetleri faaliyetlerinde Türkiye genelindeki tüm ilçeler arasında 1. sıraya yükselmesinde emeği bulunan din görevlilerine teşekkür ederek, başarının ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti.

"Büyük bir ekibin eseridir"

Başarının birlik, beraberlik, gayret ve özveriyle yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu belirten Çörekçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yılı aşkın süredir 'Biz birbirimizin rakibi değil, ekibiyiz.' sloganıyla çıktığımız bu yolda, Pamukkale İlçe Müftülüğümüzü din hizmetleri faaliyetlerinde Türkiye genelindeki tüm ilçeler arasında 1. sıraya taşıyan kıymetli hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Bu başarı; birlik, beraberlik, gayret ve özveriyle çalışan büyük bir ekibin eseridir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, hizmetlerimizi bereketli eylesin. Emeği geçen bütün hocalarımdan Allah razı olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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