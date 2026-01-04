Palandöken'de kayak coşkusu

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunda büyük bir yoğunluk yaşandı.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde yediden yetmişe kayak keyfi yaşanıyor. Yılbaşı tatilinin ardından eğitime bir günlük ara verilmesi ile birlikte hafta sonunda çok sayıda kayak sever Palandöken'e akın etti.

Kızak pistinden profesyonel pistlere varıncaya kadar büyük bir yoğunluğun yaşandığı merkezde renkli görüntüler yaşandı.

Arkadaşları ile kızak keyfi yapan Ayaz Çoban, "Bugün hafta sonu olması nedeniyle çok yoğunluk var. Genelde kayak yapıyordum. Bugün kızak kayıyoruz. Palandöken'de olmak çok keyifli" diye konuştu. - ERZURUM