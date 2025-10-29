Palandöken'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Palandöken Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Palandöken Kaymakamı'nın eşi Zülal Kızılgüneş katılım sağladı. Cumhuriyetin 102. yılı onuruna düzenlenen etkinlikte, şiirler, oratoryo gösterisi ve koro dinletisi büyük beğeni topladı. Programda, Aile Destek Merkezleri bünyesinde görev yapan müzik eğitmenlerinin yetiştirdiği kursiyerler sahne aldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kursiyerlerin performansları ayakta alkışlandı.

Zülal Kızılgüneş, etkinliğin ardından emeği geçen eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik ederek, bu tür faaliyetlerin toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Palandöken Kaymakamlığı tarafından desteklenen Aile Destek Merkezleri, yıl boyunca kadınların, gençlerin ve çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. - ERZURUM