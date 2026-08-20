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Samsun'da 'Pala Bıyıklı' Sokak Kedisi Görenleri Güldürüyor

Samsun'da 'Pala Bıyıklı' Sokak Kedisi Görenleri Güldürüyor
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan sokak kedisi, yüzündeki siyah tüylerin pala bıyığa benzemesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar fotoğrafını çekerken, esnafın sevgilisi haline gelen kedi, 'Ben mi daha palayım yoksa kedi mi?' esprilerine konu oluyor.

Samsun'da yüzündeki siyah renkli tüyleri nedeniyle adeta "pala bıyıklı" bir görünüme sahip olan sokak kedisi, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlkadım ilçesi Saathane civarında yaşamını sürdüren sokak kedisi, dış görüntüsüyle türlerinden ayrılıyor. Siyah-beyaz renkleriyle dikkat çeken kedinin özellikle burun ve ağız çevresindeki siyah tüyleri, bıyık ve pala şeklini andıran görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekiyor. Sokakta dolaşan Kedi, vatandaşların ilgisini üzerine topluyor.

Kediyi görenler, farklı görünümü nedeniyle cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerken, ürkek olan ve inanlardan kaçan kedi ise objektiflere poz vermekten hoşlanmıyor. Bölgedeki esnafın sevgilisi haline gelen pala kedi için bazı bıyıklı vatandaşlar ise "Ben mi daha palayım yoksa kedi mi daha pala arkadaşlarımızla aramızda şakalaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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