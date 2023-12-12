Haberler ›› yerel ›› Pakistan'da kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi

Pakistan'da kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi

12 Aralık 2023 19:13 Güncelleme: 19:15 Abone Ol

Pakistan'ın Dera Ismail Khan bölgesindeki kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi. Törene üst düzey askeri yetkililer ve halk katıldı.