Pakistan'da Hamaney için gıyabi cenaze namazı

Güncelleme:
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası Pakistan'da düzenlenen gıyabi cenaze namazında, katılımcılar İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Pakistan'da İran Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Lahor'da toplanan yüzlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazında İran halkıyla güçlü bir dayanışma içinde olunduğu ifade edildi. Katılımcılar, Hamaney'in hayatının direnişin ve sabrın örneği olduğunu belirterek, Hamaney'in ölümünün büyük bir trajedi olduğunu aktardı. - LAHOR

Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
