Pakistan Başbakanı Şerif'ten ABD Başkanı Trump'a ateşkes teşekkürü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, diplomatik çabaların devamına imkan tanımak için İran'la varılan 2 haftalık ateşkesi uzatma taleplerini kabul eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten, İran ile daha önce varılan 2 haftalık ateşkesi uzatma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şerif, "Kendim ve ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir adına, diplomatik çabaların devamına imkan tanımak için İran'la varılan ateşkesi uzatma talebimizi nezaketle kabul eden Başkan Trump'a içtenlikle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın kendisine duyulan güven ve inanç doğrultusunda çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelerde kapsamlı bir 'Barış Anlaşması' imzalayabilmesini içtenlikle umuyorum" dedi.

Trump, ateşkesi uzatma kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in İranlı liderler ve temsilciler ortak bir teklif oluşturana kadar İran'a yönelik saldırıları durdurmalarını istediklerini belirterek, "Bu nedenle ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve bir teklif sunulup görüşmeler olumlu veya olumsuz bir sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" açıklamasında bulunmuştu. İran basını ise, Tahran yönetiminin yarın İslamabad'da yapılacak görüşmelere katılmayacağını Pakistan aracılığıyla ABD tarafına ilettiğini bildirmişti. ABD basını da, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Pakistan ziyaretinin askıya alındığını ancak iptal edilmediğini duyurmuştu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
