Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Trump'ın Erdoğan'la arasındaki "Suriye" anısı olay: Belki de benimdir
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

İBB, milyonlarca liralık ihaleyi sokak arasındaki bu işletmeye vermiş

Paket Lastiğiyle Yaralanan Kedi Ampute Olma Riskiyle Karşı Karşıya

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, sol ön ayağına paket lastiği dolanan ve kan toplayan kedi, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Veteriner Hekim İlayda Ulus, kedinin ayağını kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Lastikle patisi bağlanan kedi ayağını kaybedebilir

Paket lastiği bağlanan ve kan toplayan kedinin patisi ampute edilebilir

Veteriner Hekim İlayda Ulus:

"Baya bir kan toplamış ve ölü dokular birikmiş"

"Şu anda sol ön ayağını kaybetme ihtimali var"

"Eğer iyileşme görmezsek amputeye doğru gidebiliriz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sol ön ayağına paket lastiği dolanan kedi hayvanseverlerce götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altına alınırken, talihsiz hayvanın ödem toplayan uzvunun ampute edilme ihtimali var.

Geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Emek Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir kedinin sol ön bacağına paket lastiği takıldı. Kedinin patisine birkaç kez sıkı bir şekilde dolanan paket lastiğin talihsiz hayvanın ayağının şişmesine neden oldu. Bunu fark eden bir hayvansever kediyi Kurtuluş Mahallesi'ne bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavi altına alınan hayvanın öncelikle patisindeki lastik çıkarıldı. Sol ön ayağında ödem biriken kedinin patisinin röntgeni çekildi. Antibiyotik tedavisi uygulanan kedinin ayağının kangren olma riski ve buna bağlı olarak ayağının ampute edilme ihtimali var. Tedavi altına alınan kedi gözlem altında tutuluyor.

"Eğer iyileşme görmezsek amputeye doğru gidebiliriz"

Kedinin tedavi süreci hakkında bilgi veren Veteriner Hekim İlayda Ulus, "Kedi saat 4 gibi geldi kedimiz. Bacağı aşırı derecede şişmiş, ödenmiş şekilde geldi. Biz ilk başta kırık sandık. Ama muayene ettiğimizde 4-5 kere bağlanacak şekilde lastiğin burasını boğmuş olduğunu gördük. Bu bilinçli şekilde yapılmış. Dolaşım bozmak adına. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Hasta sahibimiz getirdi çok üzülerek. Biz de tedaviye başladık şu anlık. Sokak kedisi, birisi sadece dükkanında bakıyormuş, gidip geliyormuş. Bir haftadır yokmuş kedisi. Aramışlar, birisi haber vermiş tasmasından bularak o şekilde geldi. Oradaki tüyleri özellikle tıraş ettik. Ölü dokuları aldık. Baya bir kan toplamış ve ölü dokular birikmiş. Onları temizledik, tıraş ettik. Antibiyotik tedavisine başladık. Şu anda sabah akşam olacak şekilde krem sürüyoruz. Yarın tedavisi yapıyoruz. Oradaki kan akımını hızlandıracak kremler, özellikle fizik tedaviler uyguluyoruz. Şu anda 3-4 gün takip edeceğiz. Eğer iyileşme görmezsek amputeye doğru gidebiliriz. Şu anda sol ön ayağını kaybetme ihtimali var. Birkaç kere böyle tasma boğulmuş şekilde geldi, boyundan yara almış kediler. Başka tekme çok geldi, göğüs kırıkları. Bu tür vakaları gördük. Onların ağzı var, dili yok. Bizden daha daha masumlar. Bu şekilde olması bizi çok üzüyor, derinden üzüyor. Hayvan sevmeyen, insan sevemez. Bu şekilde çok daha duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.

Paket Lastiğiyle Yaralanan Kedi Ampute Olma Riskiyle Karşı Karşıya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.