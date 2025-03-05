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Özyayla Köyü'nde Öğrenciler Ramazan Geleneğini Canlandırdı

Özyayla Köyü'nde Öğrenciler Ramazan Geleneğini Canlandırdı
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Nevşehir'in Özyayla köyünde ilkokul öğrencileri, davul eşliğinde maniler söyleyerek öğretmenlerinden bahşiş topladı. Ramazan ayının manevi değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde ilkokul öğrencileri, okulda davul eşliğinde maniler söyleyerek öğretmenlerinden bahşiş topladı.

Özyayla İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, Ramazan ayı geleneğini bir proje ile okullarında yaşattı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Şengül'ün düzenlediği etkinlikte 7-A sınıfı öğrencileri Muhammed Emin Çelik, Yasin Uğur ve Berat Şahin, okulun koridorlarında davul eşliğinde maniler söyleyerek Ramazan geleneğini yaşattı. Sınıf sınıf gezen öğrenciler, öğretmenlerinden bahşiş topladı. Okulda hazırlanan Ramazan ayı köşesi de ilgi odağı oldu.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının önemini hissettirmek ve maneviyatını yaşatmak için bir çalışma başlattıklarını kaydeden Din Kültürü Öğretmeni Mustafa Şengül, "Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu etkinlik ve destekleri için teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz bu yıl da unutamayacakları bir Ramazan ayı geçiriyorlar" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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