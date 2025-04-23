Özgür Özel: 'Kurucu Meclisin Önünden Yürüyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özel: "Kurduğumuz Meclisin önünden kurucumuza yürüyeceğiz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi kurduğu Meclisi, Cumhuriyeti yaşatmak için kimseden izin almaz. Kurduğumuz Meclisin önünden kurucumuza yürüyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM özel oturumundan sonra basın mensuplarının CHP'nin yürüyüş yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Cumhuriyet'in yasak tanımayacağını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi kurduğu Meclisi, Cumhuriyeti yaşatmak için kimseden izin almaz. Kurduğumuz Meclisin önünden kurucumuza yürüyeceğiz. Buna kimse engel olamaz. Engel olmaya çalışanlar kendilerini küçük düşürürler. Hodri meydan, engel olsunlar" dedi.