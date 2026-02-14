Haberler

Beylikova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı güven tazeledi

Eskişehir Beylikova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Özgür Bora, 53 oy alarak yeniden başkan seçildi. Bora, destek veren esnaflara teşekkür etti.

Eskişehir Beylikova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özgür Bora, seçimde 53 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Beylikova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan başkanlık seçiminde 2 aday yarıştı. Toplam 104 esnafın oy kullandığı seçim sonucunda Murat Topçu 49 oy alırken, Özgür Bora 53 oy ile yeniden başkan seçildi.

"Beylikova esnafına gönülden teşekkür ederim"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Bora, "Gerçekleşen seçimlerde desteğini ve sevgisini esirgemeyen, bizleri yeniden bu onurlu göreve layık bulan tüm Beylikova esnafına gönülden teşekkür ederim. Yol arkadaşlığından güç aldığım yönetim kurulu üyelerimize ve özellikle gece gündüz demeden, canla başla çalışan değerli genel sekreterim Burak Döner'e emeği için minnettarım. İyi ki varsınız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
