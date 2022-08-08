Özgan: 'Vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz'

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal mahalleleri ziyaretinde, "Vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özgan, yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları ve eksikleri yerinde inceledi. Çokak, Faydalı, Çukurköprü, Alapınar, Pekmezci, Kuyluk, Bulduklu ile Yassıçalı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Bazı köylerde davul zurna ile karşılanan Başkan Özgan, "Yapacağımız hizmetler ile yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Gittiğimiz birçok köye ne belediye başkanı gitmiş ne de bir siyasetçi. Biz vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.

Köylerde parke çalışmalarının devam ettiğini belirten Özgan, çocuk parkı yapımına da başladıklarını kaydetti. - ADANA