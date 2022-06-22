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Özenle büyütülen keklikler doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı - Hayati Kanat - Yerel
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Özenle büyütülen keklikler doğaya salındı Kene ile mücadele büyük bir görev üstlenen keklikler Afyonkarahisar'dan tüm Türkiye'ye gönderiliyor Afyonkarahisar'da bulunan Keklik Üretim Tesisi'nde yetişen kekliklerin ilk kanat çırpma anları görüntülenirken, uçmayı öğrenen keklikler doğaya salınıyor.

Özenle büyütülen keklikler doğaya salındı

Kene ile mücadele büyük bir görev üstlenen keklikler Afyonkarahisar'dan tüm Türkiye'ye gönderiliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan Keklik Üretim Tesisi'nde yetişen kekliklerin ilk kanat çırpma anları görüntülenirken, uçmayı öğrenen keklikler doğaya salınıyor.

Kene ile mücadele büyük bir görev üstlenen keklikler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Keklik Üretim Tesisi'nde üretiliyor. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yetişen keklikler tüm Türkiye'ye gönderilip doğaya salınıyor. Şuhut ilçesindeki Keklik Üretim tesisinde yumurtadan çıkan ve özenle büyütülen kekliklerin ilk özgür kanat çırpma anları görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşılan kekliklerin görüntüsü büyük beğeni toplandı.

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Türkiye Şuhut Yerel Haberler

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