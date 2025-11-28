Özel Öğrencilerden Trafik Denetimi Heyecanı
Çorum'un Alaca ilçesinde özel eğitim öğrencileri, trafik polisleriyle birlikte denetim yaparak polis olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte, öğrenciler trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge İstasyonu ekipleri, Alaca ilçesinde özel eğitim öğrencileriyle birlikte denetim yaptı. Polis üniforması giyen öğrenciler, polis olmanın heyecanını yaşadı. Polis memurlarıyla birlikte araçları durduran özel öğrenciler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla yapılan etkinlikte, özel öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. - ÇORUM
