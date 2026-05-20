Engelli öğrencilerin "Savunma Sanayinin Dumanı Toroslarda Tütüyor" projesi tamamlandı

Manavgat Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından başlatılan ve 25 okulun katıldığı 'Savunma Sanayinin Dumanı Toroslarda Tütüyor' sosyal sorumluluk projesi tamamlandı. Törende yerli savunma sanayinin önemi vurgulandı.

Manavgat Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından başlatılan ve 25 okulun paydaş olarak yer aldığı "Savunma Sanayinin Dumanı Toroslarda Tütüyor" sosyal sorumluluk projesi tamamlandı. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, TSKGV Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, projenin engelli öğrenciler tarafından yürütüldüğünü ve 25 okulun projeye paydaş olduğunu söyledi.

"Kendi yazılımımızı üretmek zorundayız"

Törende konuşan TSKGV Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu da, küresel savaş konseptinin tamamen değiştiğini belirterek, "Eskiden tankın düşmanı tanksavardı, şimdi kamikaze dronlar. Bu coğrafyada başkasının silahıyla, başkasının beyniyle huzur bulamazsınız. Kendi yazılımımızı üretmek zorundayız" dedi.

Yerli savunma sanayisinin hayati önemde olduğuna dikkat çeken Sipahioğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle her an teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

"Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız"

Dünyadaki güç dengelerinin kökten değiştiğini belirten Sipahioğlu, "Rusya-Ukrayna ve İran-İsrail savaşlarından çıkarılacak devasa teknolojik dersler var. Teknoloji savaşı bambaşka bir boyuta taşıdı. Bu coğrafyada başkasının malzemesiyle ayakta kalamazsınız. Azerbaycan-Ermenistan savaşında insansız hava araçlarından atılan mühimmatların ne kadar belirleyici olduğunu hep birlikte gördük. İran-İsrail geriliminde ise balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve en önemlisi siber istihbarat ön plana çıktı. Savaşın hemen başında lider kadroların nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesi, istihbaratın gücünü kanıtladı. Biz bu huzur adasında, vatanımızda güvenle yaşamak istiyorsak, beyni yani yazılımı tamamen bize ait olan silah sistemlerini üretmek mecburiyetindeyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" diye konuştu.

Tören sonunda projeye katılanlara teşekkür belgeleri verilerek, savunma sanayii ürünlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
