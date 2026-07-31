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Özel öğrenciler DPÜ’de misafir edildi

Özel öğrenciler DPÜ’de misafir edildi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), özel öğrencileri kampüsünde ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), özel öğrencileri kampüsünde ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte özel öğrenciler, üniversitenin eğitim, kültür ve sosyal yaşamını yakından tanıma fırsatı bulurken, öğrencilerle kurdukları sıcak iletişim renkli görüntülere sahne oldu.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, özel öğrencileri üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Üniversitemizde özel öğrencilerimizi ağırlamaktan ve onların içten tebessümlerine ortak olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Sevgi, samimiyet ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini birlikte yaşadığımız bu anlamlı buluşma, bizlere paylaşmanın ve birlikte olmanın değerini bir kez daha hatırlattı" dedi.

Üniversitelerin yalnızca bilim üreten kurumlar olmadığını vurgulayan Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Üniversiteler yalnızca bilim üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiren, kapsayıcı ve erişilebilir yaşam alanlarıdır. Bu anlayışla, özel öğrencilerimizin üniversitemizin eğitim, kültür ve sosyal yaşamını yakından tanımalarına imkan sunarken, öğrencilerimizle kurdukları sıcak iletişimin kalıcı dostluklara vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DPÜ olarak her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu kapsayıcı bir üniversite anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu, sevginin ve dayanışmanın hayatın merkezinde yer aldığı bir üniversite anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ziyaretleriyle üniversitemizi güzelleştiren özel öğrencilerimize, kıymetli ailelerine ve bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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