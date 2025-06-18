Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri Hayatını Kaybetti
1996 yılında Siirt'te mayına basarak gazi olan Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri, 1999 yılında emekli olduktan sonra hayatını kaybetti. Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek ve diğer yetkililer katıldı.
1996 yılında mayına basması sonucu gazi olan Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti.
1996 yılında Siirt'te mayına basması sonucu gazi olan ve 1999 yılında emekli olan Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti. Tanyeri'nin cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tanyeri'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mimarsinan Merkezi Camii'nde kılınan namazın ardından Tanyeri'nin cenazesi, Aşağı Kayapul Mezarlığı'na defnedildi.
Vali Çiçek; kılınan cenaze namazının ardından aileye taziye dileklerini iletti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel