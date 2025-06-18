1996 yılında mayına basması sonucu gazi olan Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti.

1996 yılında Siirt'te mayına basması sonucu gazi olan ve 1999 yılında emekli olan Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti. Tanyeri'nin cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tanyeri'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mimarsinan Merkezi Camii'nde kılınan namazın ardından Tanyeri'nin cenazesi, Aşağı Kayapul Mezarlığı'na defnedildi.

Vali Çiçek; kılınan cenaze namazının ardından aileye taziye dileklerini iletti. - KAYSERİ