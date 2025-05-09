Özel Güvenlik Görevlisi ile Tilkinin Sıcak Dostluğu

Özel güvenlik görevlisi ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde özel güvenlik görevlisi yanına gelen tilkiyi kendi eliyle besliyor

Özel Güvenlik Görevlisi Ali Karan :

"Aramızda güzel bir dostluk oluştu, Sürekli geliyor ben de onu besliyorum"

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde özel güvenlik görevlisi yanına gelen tilkiyi kendi eliyle besliyor.

Tufanbeyli'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Karan'ın tilki ile kurduğu dostluk yüz güldürüyor. Karan ile tilkinin dostluğu, bir kış gecesi tilkinin Karan'ın çalıştığı yere gelmesi ve ona yemek vermesiyle başladı. Karan sürekli aynı noktaya yemek koyarken tilki de sürekli oraya gelip yemeği yedi. Bir süre sonra Karan tilkiyi kendi eliyle beslemeye başladı. Sevildiğini fark eden tilki Karan ile güzel bir dostluk kurdu.

"Aramızda güzel bir bağ oluştu"

Karan, "Bir soğuk kış gecesi tilki ile karşılaştım soğuktu üşümüştü bir noktaya yemek bıraktım yedi. Sonra ikinci gün geri geldi. Yine yemek verdim. Daha sonra aynı yere ben sürekli yemek koymaya başladım o da gelmeye başladı. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Hiç görmesem de seslendiğim de yanıma geliyor. Elimle karnını doyuruyorum geri gidiyor" diye konuştu.