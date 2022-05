Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu sporla kolaylaşacak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştırmak amacıyla Onikişubat Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Down Kafe'de imzalanan protokolle, özel gereksinimli bireylerin sportif faaliyetlerle sosyal hayata uyumunu kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Protokol öncesinde açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, özel gereksinimli bireyler için yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Onikişubat Belediyesi gerçekten de fiziki çalışmalarının çok ötesinde eğitim faaliyetlerine öncelik veriyor. Bu bağlamda Onikişubat Belediyesi olarak 7 tane okul yaptık, yurduyla beraber ama 2 tane de rehabilitasyon merkezi yaptık. Bunlar da bizim için çok değerliydi doğrusu. O rehabilitasyon merkezlerinden birini yaptık, içinde 6 tane binası vardı. Her bir binanın ayrı bir fonksiyonu vardı. Orayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza devrettik. Sonra ikinci projemize başladık ama eğer niyet halis ise Cenab-ı Hak arkadan bir vesile gönderiyor. Buranın açılışına da bir zengin arkadaşımız daha geldi, şimdi de yeni bir projemiz daha var. Hazine'den yerini aldık, otizmli çocuklarımız için bir proje yapacağız. Orayı da o arkadaşımız finanse edecek. Bir taraftan engelliler, bir taraftan down sendromlular, bir taraftan da otizmli çocuklarımız için, toplamda üç tane rehabilitasyon merkezimiz olacak. Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş'ımızın bu alandaki eksikliğini böylelikle gidermiş olacağız. Bugün de özel gereksinimli gençlerimizin sportif anlamda da gelişimlerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle anlamlı bir protokol imzaladık. Bizler özel gereksinimli bireylerimizin ve ailemizin her zaman yanındayız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ederek, anlamlı bir protokole imza attıklarını söyledi. Boz, "Özel gençlerimize ve çocuklarımıza spor noktasında destek olacağız. Bizim uzman antrenörlerimizle birlikte bir iş birliği protokolü yaptık" dedi.

Özel gereksinimli bireyler için spor ve sanatın önemli olduğuna vurgu yapan Kahramanmaraş Down Sendromu Çocukları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan'da, "Hakikaten özel gereksinimli çocuklar için sporun ve sanatın önemi tartışılmaz. Onların gelecek planında çok önemli unsurlar bunlar. Onları gelecekte belki milli sporcu belki de Avrupa ve dünya şampiyonları olarak göreceğiz. Bunu diliyor ve umuyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - KAHRAMANMARAŞ

