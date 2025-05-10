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Özel Çocuklardan Anneler Günü'ne Duygu Dolu Sürpriz

Özel Çocuklardan Anneler Günü'ne Duygu Dolu Sürpriz
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Çorum'un Alaca ilçesinde özel çocuklar, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte annelerine kendi hazırladıkları hediyeleri sunarak duygusal anlar yaşattı. Anneler, çocuklarıyla birlikte mutlu anlar geçirdi.

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Alaca ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel çocukların hazırladığı sürprizle duygu dolu anlar yaşandı.

Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler annelerine kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri sunarak onları mutlu etti. Anneler, çocuklarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinliğin sonunda açıklama yapan okul müdürü Beytullah Atılgan, "Şefkatiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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