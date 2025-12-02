Özel Çocuklar İçin İletişim Stratejileri Ele Alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Bilim Kafe etkinliklerinde bu hafta, "Özel Çocuklarda Problem Davranışların Önlenmesi ve İletişim Stratejileri" konusu konuşuldu.

Bilim Kafe etkinliği; Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM), Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri ve 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen programda Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak, "Özel Çocuklarda Problem Davranışların Önlenmesi ve İletişim Stratejileri" konusundaki bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Aileyi, çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren ilk ve en önemli öğrenme ortamı şeklinde tanımlayan Özak, çocuğun kişiliğinin, davranışlarının, duygusal yapısının ve sosyal becerilerinin büyük ölçüde aile içinde şekillendiğinin altını çizdi.

Aile içi iletişimi bozan etmenleri; eleştirel ve suçlayıcı iletişim, aktif dinleme eksikliği, duyguların ifade edilmemesi, aşırı otoriter veya aşırı izin verici tutum, empati eksikliği, yoğun stres ve zaman yönetimi sorunları, dijital ekran bağımlılığı, aile içi rol belirsizliği, olumsuz iletişim kalıpları, güç mücadeleleri ve duygusal ihmal gibi başlıklar altına değerlendiren Özak, özel çocukları olan ailelerdeki ek zorluklardan da bahsetti.

Doğru destekle güçlenen, dayanıklılığı artıran aile sistemlerinin kurulabileceğine dikkat çeken Dr. Özak, aile içi iş birliğinin önemini vurguladı.

Özel çocuklarda problem davranışları ve davranış azaltma tekniklerini örneklerle anlatan Özak, ailelerin suçlamak yerine "Şimdi ne yapmalıyız?" sorusunu kendilerine sormalarını, okul ve öğretmenlerle iş birliği halinde olmalarını tavsiye etti.

Problem davranışların yönetilmesi ve aile farkındalığının artırılmasına katkı sağlayan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.