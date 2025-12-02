Haberler

Özel Çocuklar İçin İletişim Stratejileri Ele Alındı

Özel Çocuklar İçin İletişim Stratejileri Ele Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği Bilim Kafe etkinliğinde, 'Özel Çocuklarda Problem Davranışların Önlenmesi ve İletişim Stratejileri' konusu değerlendirildi. Aile içi iletişim sorunlarına dikkat çeken Dr. Hakan Özak, ailelerin iş birliği içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Bilim Kafe etkinliklerinde bu hafta, "Özel Çocuklarda Problem Davranışların Önlenmesi ve İletişim Stratejileri" konusu konuşuldu.

Bilim Kafe etkinliği; Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM), Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri ve 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen programda Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak, "Özel Çocuklarda Problem Davranışların Önlenmesi ve İletişim Stratejileri" konusundaki bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Aileyi, çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren ilk ve en önemli öğrenme ortamı şeklinde tanımlayan Özak, çocuğun kişiliğinin, davranışlarının, duygusal yapısının ve sosyal becerilerinin büyük ölçüde aile içinde şekillendiğinin altını çizdi.

Aile içi iletişimi bozan etmenleri; eleştirel ve suçlayıcı iletişim, aktif dinleme eksikliği, duyguların ifade edilmemesi, aşırı otoriter veya aşırı izin verici tutum, empati eksikliği, yoğun stres ve zaman yönetimi sorunları, dijital ekran bağımlılığı, aile içi rol belirsizliği, olumsuz iletişim kalıpları, güç mücadeleleri ve duygusal ihmal gibi başlıklar altına değerlendiren Özak, özel çocukları olan ailelerdeki ek zorluklardan da bahsetti.

Doğru destekle güçlenen, dayanıklılığı artıran aile sistemlerinin kurulabileceğine dikkat çeken Dr. Özak, aile içi iş birliğinin önemini vurguladı.

Özel çocuklarda problem davranışları ve davranış azaltma tekniklerini örneklerle anlatan Özak, ailelerin suçlamak yerine "Şimdi ne yapmalıyız?" sorusunu kendilerine sormalarını, okul ve öğretmenlerle iş birliği halinde olmalarını tavsiye etti.

Problem davranışların yönetilmesi ve aile farkındalığının artırılmasına katkı sağlayan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 551.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Avukat sitede terör estirdi! 40 araç zarar gördü

Avukat sitede terör estirdi! Tam 40 araca aynısını yaptı
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.