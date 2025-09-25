Özel Birey Şifa Nur Solak’ın Hayali Gerçekleşti

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aylar önce Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na ulaşıp takı sergisi açma isteğini anlatan özel birey Şifa Nur Solak, hayaline kavuştu. Özel bir alışveriş merkezinde açılan sergide, genç tasarımcı Solak'ın el emeği ürünleri satışa çıktı.

Aksaraya Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yalnızca özel günlerde değil, hayatın her alanında hatırlanması ve üretime katılmalarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aylar önce Valilik önünde Cumali kardeşimizle karşılaştık. Kendisi 'Sayın Valim, kaset çıkarmak istiyorum' dedi. Biz de gerekli desteği verdik. Bugün Cumali'nin sesi Aksaray'da, Türkiye'de tanınıyor. Şifa Nur kardeşimiz de aynı şekilde 'Ben de sergi açmak istiyorum, bana destek olur musunuz?' diye sordu. Biz de onu kırmadık. Bugün burada çok anlamlı bir etkinlik için buluştuk" dedi.

"Dünyada takılardan başka hiçbir şeyi kafaya takmayın"

Şifa Nur'un takılarından ilham aldığını söyleyen Vali Kumbuzoğlu, "Şifa Nur bize diyor ki: 'Dünyada takılardan başka hiçbir şeyi kafaya takmayın.' Hem Cumali hem de Şifa Nur'un bize verdiği mesaj şu: İnsan ürettiğinde mutlu olur, önüne fırsatlar açıldığında başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Biz de bu mesajı tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin gücü, özel bireylerine verdiği değerden gelir"

Konuşmasında özel bireylerin toplumsal hayata katılımının önemine vurgu yapan Kumbuzoğlu, "Engelli kardeşlerimizi sadece özel günlerde değil, hayatın her köşesinde görmek istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için engellilerin üretime katılması çok önemlidir. Bu ülkenin gücü, özel bireylerine verdiği değerden gelir. Onlara fırsat verildikçe daha büyük başarılara imza atacaklardır" diye konuştu.

"Hayalimdi, çocukluktan beri takı yapmayı seviyorum"

Özel birey 30 yaşındaki Şifa Nur Solak, "Hayalimdi, çocukluktan beri takı yapmayı seviyorum. Valimize ilettim onlara da çok teşekkür ederim gerçekleştiler. Takı sergisini açtım. Özel bireylerin neler yapabileceğini gösterdim. Bileklik, kolye ve çanta, doğal taş ve halhallarım var. Bütün aradığınız her şey var, çok mutluyum" dedi.