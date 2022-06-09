Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi - Haberler

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Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesinde Hasan Ali Okyar isimli özel birey için ailesinin de katılımıyla temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

Antalya'nın Finike ilçesinde Hasan Ali Okyar isimli özel birey için ailesinin de katılımıyla temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

Finike'nin Kum Mahallesi'nde ikamet eden özel birey Hasan Ali Okyar, temsili askerlik yapmak için Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığına başvurdu. Bunun üzerine 8 Haziran'da Antalya İl Jandarma Komutanlığı Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca Okyar için ailesinin de katılımıyla temsili askerlik ve yemin töreni icra edildi. Okyar, Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik görevi yaptı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Hasyurt Antalya Finike Yerel Haberler

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