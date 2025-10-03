Özel Bilge Koleji'nden Filistin için Mavi Kurdele Etkinliği

Özel Bilge Koleji öğrencileri, Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek ve insani yardım malzemesi taşıyan Semut Filosuna destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kolej öğrencileri ve öğretmenlerinin yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, barışın ve dayanışmanın simgesi olarak "Mavi Kurdele" takıldı.

Farkındalık sunumu ile başladı

Etkinlik, okul yöneticilerinin yaptığı kapsamlı sunumla başladı. Öğrencilere, Filistin'in tarihsel süreci, bölgede yaşanan insani krizler ve dünya kamuoyunun desteğinin önemi aktarıldı. Sunumlarda Filistin'in yıllar içindeki toprak kayıpları ve günümüzdeki insani dram görseller eşliğinde paylaşıldı. Öğrenciler, dikkatle takip ettikleri bu bilgilendirmeden sonra Filistin halkına destek olmanın insani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

"Mavi Kurdele" ile dayanışma

Sunumların ardından öğrenciler, bileklerine taktıkları mavi kurdelelerle Filistin'e ve yardım filosuna desteklerini somut bir şekilde ortaya koydu. Mavi kurdele, barışı, kardeşliği ve dayanışmayı simgeleyerek öğrencilerin mesajını güçlü bir şekilde ifade etti.

Öğrencilerden güçlü mesaj

Etkinlik boyunca öğrenciler "Çocuklar ölmesin, barış kazansın" mesajını vurgularken, ellerinde pankartlarla ve sloganlarla Filistin halkının yanında olduklarını ifade ettiler. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, öğrencilerin duyarlılığı hem öğretmenler hem de veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Abdullah Samancı'nın konuşması

Etkinlikte söz alan Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, öğrencilerin sergilediği duyarlılığın önemine dikkat çekti: "Bugün burada bir araya gelmemizin amacı yalnızca Filistin'de yaşanan acılara dikkat çekmek değil, aynı zamanda öğrencilerimizin vicdanlarını ve insani değerlerini canlı tutmaktır. Bizler biliyoruz ki, barışın olmadığı yerde gerçek bir eğitimden söz edilemez. Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi, sadece akademik başarıyla değil; adalet, merhamet ve dayanışma gibi değerlerle mümkündür. Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayarak 'Biz buradayız ve mazlumların yanındayız' demek, hem insani hem de vicdani bir görevdir. Özel Bilge Koleji olarak, öğrencilerimizin bu duyarlılığı göstermesinden büyük bir gurur duyuyoruz."

Toplumsal duyarlılığın güçlü bir örneği

Özel Bilge Koleji'nin düzenlediği bu etkinlik, yalnızca öğrencilerin değil tüm toplumun Filistin'de yaşanan insani krize karşı duyarlılığını artırmayı hedefledi. Mavi Kurdele etkinliği, gençlerin sesiyle tüm dünyaya güçlü bir barış ve dayanışma çağrısı olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM