Özel Bilge Koleji'nde Anlamlı Cübbe Giyme Töreni

Özel Bilge Koleji, Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okulun kendi mezunu olan ve üniversite eğitimini üstün başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yuvasına, Özel Bilge Koleji ailesine öğretmen olarak dönen Hacer İçoğlu için özel bir "Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi.

Özel Bilge Anadolu Lisesi mezunu olan Hacer İçoğlu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak mesleğe ilk adımını yine yetiştiği okulda attı. Bu anlamlı başlangıç, öğrenciler ve öğretmenler tarafından coşkuyla karşılanan özel bir törenle taçlandırıldı.

"Bir Öğretmenin İlk Cübbesi, Meslek Hayatının En Kıymetli Anılarındandır"

Töreni gerçekleştiren Özel Bilge Koleji Kurucu Okul Müdürü Abdullah Samancı, genç öğretmene hitaben yaptığı konuşmada öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir ideal ve gönül işi olduğunun altını çizdi.

Samancı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenlik, insanı yetiştirme sorumluluğu taşıyan en kutsal mesleklerden biridir. Bugün kendi mezunumuz olan Hacer öğretmenimizin ilk cübbesini giydirecek olmak bizim için ayrıca gurur verici. Kendisi genç yaşına rağmen idealist duruşu, enerjisi ve öğrencilerine olan sevgisiyle okulumuz için büyük bir değer."

Ardından, okul yönetimi tarafından özel olarak hazırlanan cübbe Hacer İçoğlu'na giydirildi. Tören sırasında hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşandı.

Çiçek takdimi ve pasta kesimi ile renklendi

Cübbe töreninin ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla Öğretmenler Günü'ne özel pasta kesimi yapıldı. Öğrenciler genç öğretmenlerine sürpriz olarak hazırladıkları çiçekleri takdim etti. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere öğrenciler mutluluklarını alkışlarla, tebessümlerle ve samimi tebriklerle gösterirken, Hacer öğretmen ise hem heyecanlı hem de gururlu bir atmosfer yaşadı.

Sınıfta ilk derse müzik ile başladı

Tören sonrasında Hacer İçoğlu, öğrencileriyle yaptığı ilk derste eline bağlamasını alarak kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğrencilerin çoşkulu katılımıyla geçen ders, genç öğretmenin mesleğe içtenlikle bağlandığını bir kez daha ortaya koydu. Sınıf ortamında çekilen fotoğraflar, öğrencilerin dikkatle dinlediği, sorular sorduğu ve derse aktif katılım gösterdiği keyifli anları yansıttı.

"Kendi mezunumuzu kendi kadromuzda görmek en büyük gururumuz"

Okul yönetimi, genç öğretmenlerin mesleğe güçlü bir başlangıç yapması için bu tür törenlerin devam edeceğini belirtti. Özel Bilge Koleji, mezunlarını öğretmen olarak yeniden bünyesine katmanın büyük bir sorumluluk ve gurur olduğunu ifade ederek, eğitim kadrosuna verdiği değeri yineledi.

Toplumsal değeri yüksek bir öğretmenler günü kutlaması

Bu özel etkinlik; öğretmen emeğine verilen değeri, genç öğretmenlere motivasyon sunmanın önemini, okul kültüründe aidiyet duygusunun güçlendirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özel Bilge Koleji, bu anlamlı cübbe töreniyle hem öğrencilerine örnek bir mesaj verdi hem de eğitim camiasında farkındalık oluşturan nitelikli bir etkinliğe imza attı. - ERZURUM