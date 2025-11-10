Haberler

Özçelik İş Sendikası'ndan KARDEMİR'e Ziyaret

Güncelleme:
Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve beraberindeki heyet, yeni yönetim kurulu başkanı Muhammed Ali Oflaz'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette sendikanın üyelerinin talepleri görüşüldü.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve beraberindeki heyet KARDEMİR'i ziyaret ederek, geçtiğimiz ay yönetim kurulu başkanlığına seçilen Muhammed Ali Oflaz'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Genel Başkan Değirmenci'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Aydın Baysal, Şerafettin Koç, Genel Sekreter Ahmet Çolak ve Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz hazır bulundu.

Görüşmede, KARDEMİR'de çalışan üyelerin talepleri ve beklentileri başta olmak üzere çeşitli konular görüşüldü.

Karşılıklı iyi niyet açıklamaları ve hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
