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Özcan İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası Etkinliği

Özcan İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası Etkinliği
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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Özcan İlk ve Ortaokulu, Yerli Malı Haftası kapsamında TOGG'u öğrencilerle buluşturdu. Okul müdürü Selahattin Özkaya, yerli üretimin önemini vurgulayarak çocukların milli değerlere olan ilgisini artıracak etkinliklere devam edeceklerini açıkladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Özcan İlk ve Ortaokulu, Yerli Malı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, etkinlikte öğrencilerle buluştu. Çocuklar, yerli otomobili yakından inceleme fırsatı bulurken büyük bir hayranlıkla inceledi.

Okul müdürü Selahattin Özkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayii ve yerli üretim projelerinin önemini vurguladı. Özkaya, "Togg gibi projeler, ülkemizin teknolojik gelişimindeki güçlü adımları simgeliyor. Çocuklarımızın bu tür başarılarla tanışması, onların gelecek hayallerini şekillendirecektir" dedi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hem TOGG hakkında bilgi aldı hem de yerli üretimin önemi konusunda farkındalık kazandı. Yerli Malı Haftası etkinliği, çocukların yerli teknolojiye olan ilgisini artırarak veliler ve okul yönetimi tarafından da büyük beğeni topladı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle çocukların milli değerleri ve yerli üretimi daha iyi kavrayabileceğini belirterek, Yerli Malı Haftası kapsamında farklı programlara devam edeceklerini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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