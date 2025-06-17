Özalp'ta Kışı Geçiren Leylekler Yavruladı

Özalp'ta soğuklara direnen leylekler yavruladı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde yuva kuran ve kış boyunca göç etmeyerek yuvalarında kalan leylekler yavruladı.

İlçeye bağlı Hacı Ali Mahallesi'ndeki baz istasyonu direğinde yuva kuran ve sonbaharda göç etmeyerek kışı yuvalarında geçiren iki leylek, baharın gelmesi ile birlikte yavruladılar. Mahalle sakinleri yıllardır sürü halinde gelen ve baz istasyonu direğinde yuvalanan leyleklerin, sonbaharda göç ettiğini ifade ederek, bu iki leyleğin ise kışı yuvalarında geçirdiklerini söylediler. Kışın dondurucu soğuklarına rağmen hayatta kalmayı başaran leyleklerin yavruladığını ifade eden mahalle sakinleri, göç zamanında bu leyleklerin göç edip etmeyeceklerini merak ettiklerini belirttiler.