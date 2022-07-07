Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm: "Sağlıkta şiddete artık yeter diyoruz" - Haberler

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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm: "Sağlıkta şiddete artık yeter diyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm: 'Sağlıkta şiddete artık yeter diyoruz'

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Konya Şehir Hastanesi'nde uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu vefat eden Dr. Ekrem Karakaya'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Konya Şehir Hastanesi'nde uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu vefat eden Dr. Ekrem Karakaya'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Vatandaşların sağlığı için mücadele eden Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu vefat etmesi kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Aküzüm, Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına baş sağlığı dileğinde bulundu. Aküzüm, "Ne olursa olsun hiçbir neden insan canını almak için sebep olamaz. Sendika olarak yaptığımız tüm açıklamalarda her zaman sağlıkta şiddetin karşısında olduğumuzu, sağlıkta şiddete yönelik acil tedbirler alınmaması halinde tüm hastanelerin ve sağlık ordusunun bu vandalizm karşısında her zaman tehdit altında olacağını belirttik. Umarız bundan sonra bu tür hadiseler vukuu bulmaz ve sağlıkta şiddete karşı acil tedbirler alınır" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehir Hastanesi Ekrem Karakaya Diyarbakır Konya Yerel Haberler

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