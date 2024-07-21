Oyuncu Şener Kökkaya'nın cenazesi defnedildi
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı. Kökkaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.
Kökkaya'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA