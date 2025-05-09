Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım soruşturmasında adliyeye geldi

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere Çağlayan'da bulunan adliye binasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel