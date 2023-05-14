Oy kullanmaya giden vatandaşlar sandık başlarında kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde oy kullanan vatandaşlar okullarda yoğunluk oluştururken, ilk defa sandık başına giden gençler heyecanlıydı.

Sabah saat 08.00'den itibaren başlayan seçimlere yoğun bir katılım olduğu görülürken, sandık başlarında kuyruklar meydana geldi. İlk defa oy atacak olan gençler ise heyecanını gizleyemedi. Seçimle ilgili hem meraklı olduğunu hem de tedirgin olduğunu ifade eden gençler, sonuçların tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

İlk defa oy kullanan Elif Aksu, " Malatya'dan depremzede olarak Eskişehir'e geldim. Bugün ilk oyumu kullandım. Heyecanlıyız, umutluyuz, ümitliyiz. İlk defa oy verdiğim için yüksek bir heyecan içerisindeyim. Gençler olarak bu ülkeye vatani borcumuzu ödemek durumundayız. Bunun sorumluluğu ve bilinci içerisinde burada bulunmaktayım. Heyecandan dolayı ellerim titriyor. İnşallah daha güzel günlerde bu ülkeyi görmek istiyoruz" dedi.

Heyecanını dile getiren Doğa Türkmen ise, "İlk defa oy kullanıyorum. Umutluyum ve heyecanlıyım. Güzel bir seçim olmasını istiyorum. Seçim sonucunun annem için bir hediye olmasını istiyorum. Seçim ile Anneler Gününün denk gelmesi tesadüf bir tesadüf oldu, ama güzel oldu" şeklinde konuştu.

Demokrasinin önemine vurgu yapan Özgür Ulukoca ise, "18 yaşındayım. İlk defa oy kullanıyorum. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi vatani görevimizi yerine getirmeye geldik. Bugün ilk oyumuzu kullanacağız. Sandıkların başında yoğunluk olması çok güzel bir şey, çünkü bu durum vatandaşın seçime ve demokrasiye olan ilgisini gösterir bence. Bu yüzden ben de mutluyum ve sevinçliyim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR