Otoparkta Park Eden Araç, Sürücülere Aksaklık Yaşattı

(ERZURUM) - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi otoparkının çıkışına park edilen otomobil otoparkta uzun süre aksaklığa neden oldu. Vatandaşların trafik ekiplerine bildirimine rağmen çözüm sağlanamayınca, yurttaşlar aracı toplu halde kenare itti.

Bir sürücünün, "Dikkat, kapan var" tabelasına rağmen aracını hastanenin otopark çıkışına park ederek uzaklaşması sonucu, otoparktan çıkmak isteyen sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar durumu trafik ekiplerine bildirerek aracın plaka, renk ve marka bilgilerini paylaştı ancak kısa sürede bir çözüm sağlanamadı.

Bekleyişin uzaması üzerine otoparkta bulunan vatandaşlar, araçlarını çıkartabilmek için kendi imkanlarıyla yolu açtı. Bir grup yolu kapatan aracı el birliğiyle kenara iterek geçiş sağladı.