Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yaşar Aktürk mahallesi Ünverdi caddesinde A.D.' nin kullandığı 79 DP 248 plakalı motosiklet V.H. yönetimindeki 06 ea 403 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.D ile motosiklette bulunan E.Y.D. yaralandı.

Yaralılar PR.DR Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.