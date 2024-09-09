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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı

ORDU - Ordu'nun Aybastı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yola çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü havada takla atarak yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılırken, o anlar çevrede bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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