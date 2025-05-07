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Otomobil ağaçlara çarparak ters döndü: 2 yaralı

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Otomobil ağaçlara çarparak ters döndü: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaçlara çarparak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ağaçlara çarparak ters döndü: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaçlara çarparak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ANC 205 plakalı otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarparak ters döndü. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM ATAKAN - Yerel
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