Otobüslerde anne rüzgarı esti, yolcular hem şaşırdı hem duygulandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bazı toplu taşıma araçları, Anneler Günü'ne özel dantel, kilim ve kırlentle süslendi. Anne sıcaklığının hissedildiği otobüslere binen yolculardan bazıları duygu dolu anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ, bazı toplu taşıma araçlarını Anneler Günü'ne özel dantel, kilim ve kırlentlerle süsledi. Otobüslere binen vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Hem şaşıran hem de duygu dolu anlar yaşayan yolcular, anne esintisi taşıyan süslemeler eşliğinde yolculuk yaparak adeta çocukluklarına geri döndü.

"Beni geçmişe götürdü ve duygulandırdı"

Süslemelerin kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirten Ayşegül Terzi, "Eskileri biraz yad ettik, sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda otobüs geldi ve binince böyle bir atmosferle karşılaştık. Ortamı da görünce eskileri biraz yad ettik. Benim bile çocukluğumda gördüğüm danteller ve süslemeler beni biraz geçmişe götürdü ve duygulandırdı. Kadının elinin değdiği yerin ne kadar naif ve sıcak bir ortam olduğunu bu otobüste dahi hissedebiliyoruz. Önce kendi annemin ellerinden öpüyorum, anneler çok değerli, kıymetlerini hep bilelim" ifadelerini kullandı.

"O duyguları tekrar yaşattı"

Otobüste çocukluğunu yaşadığını söyleyen yolculardan Fatma Koç, "Bu otobüs çocukluğumuzu anımsattı ve o duyguları tekrar yaşattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yüreğini evladına sıcacık yuva yapan, desteğini hiçbir zaman evladından esirgemeyen annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Danteller çok güzel olmuş"

Fatma Karan ise, "Danteller çok güzel olmuş. Ben de bir anneyim ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok güzel olmuş, çok mutlu oldum. Annelerimizi çok seviyorum, onların ellerinden öpüyorum. Danteller gerçekten çok güzel olmuş. Bunları biz kaldırmıştık, eve gidince ben de çıkaracağım" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel