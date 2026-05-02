Haberler

Oto bakım ustasından sürücülere uyarı: 10 bin liradan kaçıp 150 binlik olmayın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sürücüleri gerekli araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyaran oto tamir ustası Muharrem Dündar, sürücülere bakımları aksatmaları halinde araçların zarar görebileceğini ifade etti.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte araçlarının yazlık bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar, sanayi sitesinde yoğunluğa sebep oldu. Yola çıkacak vatandaşlar, sanayi de bulunan bakım merkezlerine gelerek başta motor yağı olmak üzere yağ, klima ve hava filtresi bakımlarını yaptırıyor. Yola çıkmadan önce mutlaka araçların bakımlarının yapılması gerektiğini belirten oto tamir ustası Muharrem Dündar, bir aracın bakımının 5 ila 10 bin lira arasında değiştiği ama bunları zamanında yaptırılmadığı halde 100 ila 150 bin arasında masrafa yol açabileceğini belirti.

Araçların suyu, yağı ve fren yağının kontrollü olmasının altını çizen oto bakım ustası Dündar, "Bilindiği üzere şuan da maliyetler yüksek. Onun için tedbirli olmak lazım. Araçların kilometre bakımlarını zamanında yaptırmak lazım. Öncelikle yaz bakımında, antifriz, yağ filtresi, hava filtresi ve mazot filtresinin yapılması gerekiyor. Bu bakımlar yapılmazsa motor kitlemeye kadar gidebilir. Yağ değişimi olmazsa motora zarar verir, filtreyi ve antifrizi değiştirmezsek araca her türlü zarar verir. O yüzden tedbirimizi almak lazım. Bir aracın bakımı 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor ama bunları zamanında yaptırmazsak 100 ila 150 bin arasında masrafa yol açabilir" dedi.

Aracını sanayiye getiren vatandaşlardan Mustafa Gündal, "Aracımızı bakıma getirdik. Lastikleri olsun, antifriz ve yağ bakımlarını yaptırdık. Yola çıkıyoruz trafiği de tehlikeye sokmamak için bakımlarımızı yaptırmalıyız. Yağ bakımını yaptırdık. Hava filtresini değiştirdik. Onun dışında yazlık lastiklerimizi kontrol ettirdik" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor