Oto bakım ustasından sürücülere uyarı: 10 bin liradan kaçıp 150 binlik olmayın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sürücüleri gerekli araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyaran oto tamir ustası Muharrem Dündar, sürücülere bakımları aksatmaları halinde araçların zarar görebileceğini ifade etti.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte araçlarının yazlık bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar, sanayi sitesinde yoğunluğa sebep oldu. Yola çıkacak vatandaşlar, sanayi de bulunan bakım merkezlerine gelerek başta motor yağı olmak üzere yağ, klima ve hava filtresi bakımlarını yaptırıyor. Yola çıkmadan önce mutlaka araçların bakımlarının yapılması gerektiğini belirten oto tamir ustası Muharrem Dündar, bir aracın bakımının 5 ila 10 bin lira arasında değiştiği ama bunları zamanında yaptırılmadığı halde 100 ila 150 bin arasında masrafa yol açabileceğini belirti.

Araçların suyu, yağı ve fren yağının kontrollü olmasının altını çizen oto bakım ustası Dündar, "Bilindiği üzere şuan da maliyetler yüksek. Onun için tedbirli olmak lazım. Araçların kilometre bakımlarını zamanında yaptırmak lazım. Öncelikle yaz bakımında, antifriz, yağ filtresi, hava filtresi ve mazot filtresinin yapılması gerekiyor. Bu bakımlar yapılmazsa motor kitlemeye kadar gidebilir. Yağ değişimi olmazsa motora zarar verir, filtreyi ve antifrizi değiştirmezsek araca her türlü zarar verir. O yüzden tedbirimizi almak lazım. Bir aracın bakımı 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor ama bunları zamanında yaptırmazsak 100 ila 150 bin arasında masrafa yol açabilir" dedi.

Aracını sanayiye getiren vatandaşlardan Mustafa Gündal, "Aracımızı bakıma getirdik. Lastikleri olsun, antifriz ve yağ bakımlarını yaptırdık. Yola çıkıyoruz trafiği de tehlikeye sokmamak için bakımlarımızı yaptırmalıyız. Yağ bakımını yaptırdık. Hava filtresini değiştirdik. Onun dışında yazlık lastiklerimizi kontrol ettirdik" dedi. - ELAZIĞ

