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Otların arasında gördüğü yılanı yakalayan kedi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Yerel
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Otların arasında gördüğü yılanı yakalayan kedi böyle görüntülendiELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde otların arasında yılanın olduğunu fark eden kedi, yılanı yakalamak için atağa kalktı.

Otların arasında gördüğü yılanı yakalayan kedi böyle görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde otların arasında yılanın olduğunu fark eden kedi, yılanı yakalamak için atağa kalktı. Kedinin saldırılarına dayanamayan yılan, bir sürede sonra yem oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kedi, yolun kenarında otlar arasında bir yılan olduğunu fark etti. Hemen atağa geçen kedi, yılana dişi ve patileri ile saldırmaya başladı. Kediye yem olmak istemeyen yılanın çabaları sonuç vermedi. Direnemeyen yılan kediye yem olmaktan kaçamadı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Yerel

Elazığ Arıcak kedi Yerel Haberler

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