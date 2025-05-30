Otizmli Öğrenci Dudu Duru Mete'nin Resimleri Hayatına Renk Katıyor

Otizmli öğrenci yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde eğitim gören otizmli öğrenci Dudu Duru Mete, yaptığı resimlerle hem kendisini ifade ediyor hem de çevresindekilere ilham kaynağı oluyor.

Manyas Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Dudu Duru Mete, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde yaşayan okul öncesi öğretmenleri Filiz ve Köksal Mete çiftinin kızı. Ağır otizm tanısı konulan ve konuşamayan Dudu Duru Mete'nin resim yeteneği, öğretmenlerinin desteğiyle gün yüzüne çıktı.

Öğretmeni Fatma Alkan, "Okula ilk başladığında biraz resim yapmaya ve boyamaya merakı vardı, onu fark ettik, bu resimler ortaya çıktı. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor ama yönergeleri yerine getiriyor, çok güzel bir şekilde, hiç taşırmadan, renk tonlarını güzel bir şekilde ayarlıyor. Resim onun kırmızı çizgisi. Çok seviyor resim yapıp boyamayı" dedi.

Dudu Duru'nun özel eğitim öğretmeni Murat Kula ise, "Öğrencimiz Dudu Duru Mete 8. sınıf öğrencisi, ağır otizm tanısı var. İlk yıl başladığımızda resme olan merakını keşfettik. Zamanla hep birlikte ona destek olduk bu konuda ve sınıfımız Dudu Duru'nun resimleri ile donatıldı" ifadelerini kullandı.

Dudu Duru Mete'nin resimleri, hem okulunda hem de çevresinde büyük beğeni toplarken, öğretmenleri ve ailesi onun bu yeteneğini desteklemeyi sürdürüyor.