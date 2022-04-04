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Otizmli çocuklara destek için sergi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otizmli çocuklara destek için sergi açıldı

Karaelmas Otizmi Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce (KOBDER) otizmli çocuklara destek amacıyla Güzel Sanatlar Galerisinde sergi açıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Karaelmas Otizmi Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce (KOBDER) otizmli çocuklara destek amacıyla Güzel Sanatlar Galerisinde sergi açıldı.

Sergi açılışına, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın eşi Ceyda Alan, CHP İl Başkanı Murat Pulat, Kadın Kolları Başkanı Merve Kır, İl Milli Eğitiö Müdürü Züleyha Aldoğan, Aile ve Sosyal Politikalar zil Müdürü Veli Köktürk ve dernek üyeleri ile davetliler katıldı. Fatma Tutulmaz'ın açılış kurdelesini kesmesinin ardından davetliler sergiyi inceledi. Tutulmaz; "Otizm Farkındalık Günü nedeniyle buradayız" ifadesini kullandı.

Sergi 7 Nisan'a kadar açık kalacak. - ZONGULDAK

Otizmli çocuklara destek için sergi açıldı

Otizmli çocuklara destek için sergi açıldı

Otizmli çocuklara destek için sergi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Selim Alan, Merve Kır, Zonguldak, Yerel, Haberler

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