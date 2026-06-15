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Otizmli öğrenciyi almayan özel okula şok ceza

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Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuğunu eğitim hakkından mahrum bırakan özel koleje, TİHEK tarafından engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin TL idari para cezası kesildi.

Engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini belirten gözü yaşlı veli, otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan çocuğunu almayan özel koleji dize getirdi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), öğrencinin hukuken tanınmış eğitim hakkından karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanması bakımından engellilik temelinde farklı muameleye maruz bırakıldığı gerekçeleriyle özel koleje 150 bin TL idari ceza uygulanmasına hükmetti.

Otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan çocuğunu okula almayan özel koleji şikayet için TİHEK'in yolunu tutan gözü yaşlı anne, hukuk mücadelesi başlattı. Çocuğunun otizm spektrum bozukluğu tanısına sahip özel eğitim ihtiyacı duyan bir öğrenci olduğunu ve öğrenimini özel ihtiyaç sahibi raporu doğrultusunda gölge öğretmeni eşliğinde sürdürdüğünü ancak okul idaresi tarafından uygulanan ayrımcı ve keyfi kararlar neticesinde çocuğunun eğitim hakkının hukuka aykırı şekilde ihlal edildiğini öne sürdü. Öğrencinin velisi ayrıca, okulda derslerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları yerine ücret karşılığında temin edilen özel yayınlar üzerinden işlendiğini dile getirdi. Yaşanan bu olumsuz durumlar nedeniyle çocuğunun eğitim sürecinin aksadığı ve özel ihtiyaç sahibi çocuğu için gerekli bireysel destek ortamının sağlanmadığı yönündeki şikayet ve taleplerini okul idaresine bildirmesine rağmen netice alamadığını kaydetti. Çocuğunun okula girişinin yasaklandığını ve gölge öğretmeni ile birlikte okula adım atamayacağının kendisine sözlü olarak bildirildiğini belirten veli, okul sahibi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de çocuğunun bir sonraki dönem için okul kaydının yenilenmeyeceği bilgisinin verildiğini söyledi. Tüm bu süreçte çocuğunun eğitim hakkının ihlal edildiğini ve engellilik temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldığını iddia ederek sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti. TİHEK'e konuyla ilgili bilgi veren okul idaresi; engelli çocuğun okula alınmadığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığı bu iddianın, öğrencinin gölge öğretmeninin veliye aktardığı gerçeğe aykırı bilgiler sonucunda ortaya çıktığını savundu. Başvuruyu eni boyu masaya yatıran TİHEK, emsal bir karara imza attı. Okul idaresine 150 bin TL idari para cezasının uygulandığının vurgulandığı kararda, 'Sonuç olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin hukuken tanınmış eğitim hakkından karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanması bakımından engellilik temelinde farklı muameleye maruz bırakıldığı gerekçeleriyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. İhlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, muhatabın ekonomik durumu ve ayrımcılık yasağı ile korunmak istenen kamusal menfaat göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili muhataba 150 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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